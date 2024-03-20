KAMEK’te düzenlenecek; Aşçı Yardımcılığı, Pastacı Çırağı, Ahşap Oymacılığı, Kaynakçı, İnşaat Boyacılığı, El ile Alçı ve Çimentolu Sıva kurslarında başvurular başladı. Ücretsiz olarak düzenlenecek kurslara Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden başvuru yapılabiliyor. Son başvuru 24 Mart Pazar.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin şehirde nitelikli iş gücünü artırarak istihdama katkı sağlamak ve vatandaşların eğitim, bilişim, dil, sanat gibi alanlarda kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmak için düzenlediği Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda (KAMEK) eğitimler hızla devam ederken bir yandan da yeni kurslara başvurular sürüyor. Bu kapsamda; Aşçı Yardımcılığı, Pastacı Çırağı, Ahşap Oymacılığı, Kaynakçı, İnşaat Boyacılığı, El ile Alçı ve Çimentolu Sıva kurslarında başvurular başladı. 18 yaş ve üzeri vatandaşların katılabileceği kurslara https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/03/20/kamek-meslek-edindirme-kurslari-basvuru-formu internet adresinden başvuru yapılabiliyor. Son başvuru tarihi ise 24 Mart Pazar. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak düzenlenecek kurslara ve başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye 0552 033 99 51 numaralı WhatsApp Danışma Hattından ulaşılabileceği belirtildi.