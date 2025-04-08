Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından 4 – 6 Nisan 2025 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen Trap Federasyon Kupası, nefes kesen müsabakalarla sona erdi. 25 şehirden toplam 162 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcuları sergiledikleri üstün performansla adeta göz doldurdu.

Kahramanmaraş, Sporcu Fabrikası Olduğunu Bir Kez Daha Gösterdi

Sporun her alanında gençleri destekleyen ve sporun yaygınlaştırılması için önemli yatırımlar yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu vizyonunun meyvelerini toplamaya devam ediyor. Atıcılık branşında yıllardır başarılı çalışmalara imza atan Kahramanmaraşlı sporcular, Trap Federasyon Kupası’nda da zirveyi bırakmadı.

Kadın Sporculardan Çifte Şampiyonluk

Trap Büyük Kadınlar kategorisinde Rümeysa Pelin Kaya birincilik kürsüsüne çıkarken, takım arkadaşı Safiye Temizdemir ise ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Aynı zamanda Işık Çalık ile birlikte mücadele ettikleri Trap Büyük Kadınlar Takım kategorisinde ise, üçlü ekip şampiyon olarak takım halinde de göz doldurdu.

Erkek Sporculardan Derece

Trap Büyük Erkekler kategorisinde Yavuz İlnam, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak büyük alkış topladı. Takım kategorisinde ise Mehmet Fatih Dertli, Yavuz İlnam ve Erdinç Kebapçı’dan oluşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Erkek Takımı, Türkiye üçüncülüğünü kazanarak şehre bir başka gurur yaşattı.

Kahramanmaraş, Sporun Yeni Yıldızlarını Yetiştiriyor

Her geçen gün artan sporcu sayısı, modern tesisler ve alanında uzman antrenörlerle desteklenen Kahramanmaraşlı gençler, Türkiye genelinde ses getiren başarılara imza atmayı sürdürüyor. Trap Federasyon Kupası’nda elde edilen dereceler, sadece bireysel değil, aynı zamanda kurumsal bir spor vizyonunun ürünü olarak dikkat çekiyor.