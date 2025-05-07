Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, üniversite hayali kuran gençlere yönelik eğitim desteklerini artırarak sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde şehir merkezinde başlatılan ücretsiz YKS deneme sınavı uygulaması, şimdi de tüm ilçelere yayılıyor. Gençlerin sınav öncesi deneyim kazanmalarını sağlamak ve hazırlık süreçlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenecek olan YKS deneme sınavları, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, 31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tüm ilçelerde eş zamanlı olarak yapılacak sınavlarda adaylar, gerçek sınav formatında hazırlanmış sorularla kendilerini test etme imkânı bulacak.

Birebir ÖSYM Formatında Deneme Sınavı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde organize edilecek sınav, ÖSYM’nin uyguladığı YKS sistemine birebir uygun şekilde planlandı. Adaylar, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarında, gerçek sınav atmosferini deneyimleyerek eksiklerini görme ve kalan sürede çalışmalarını buna göre yönlendirme fırsatı yakalayacak.

Son Başvuru 9 Mayıs Cuma

Bu kapsamlı deneme sınavına katılmak isteyen adaylar, başvurularını https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/05/07/ilcelerde-yks-deneme-sinavi-basvuru-formu internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek. Başvurular 9 Mayıs Cuma gününe kadar alınacak.