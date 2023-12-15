Can Kulağı Platformu’nda başta ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinin yanı sıra giyim ve kırtasiyeden koli yardımına kadar her türlü ihtiyaçlar karşılanıyor.

2019 yılında Elbistan Belediyesi öncülüğünde kurulan platform ile ‘devlet millet içindir’ kavramı yaşatılmaya devam ediyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Elbistan çok büyük acıların da merkezi, depremle beraber burası yardım üssüydü. Gıdadan ilaca, kıyafetten yakacağa varıncaya kadar vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının dağıtıldığı bir merkez haline geldi. dedi.

