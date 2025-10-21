Kalitesiz ve sulu küspe verildiğini iddia eden çiftçilerden biri, fabrikanın sahibi olduğu belirtilen kişiye yumruk attı. Yaşananlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre, Elbistan ilçesinde Şeker Fabrikası'na pancar teslim eden çiftçilere, sözleşme gereği hakları olan yaklaşık yüzde 12,5 oranındaki küspe yerine, düşük kaliteli, aşırı sulu ve temiz olmayan küspe verildi. Hayvancılıkta önemli bir yem katkısı olan küspenin bu haliyle mağduriyet yarattığını savunan çiftçiler, fabrika sahasında duruma tepki gösterdi.

Gerginliğin tırmandığı anlarda, çiftçi U.B. ile fabrikanın sahibi olduğu belirtilen Ş.M. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle U.B., Ş.M.'ye yumruk attı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, yumruk darbesiyle Ş.M. yere yığılırken, fabrika güvenlik görevlileri olaya hemen müdahale ederek çiftçi U.B.'yi olay yerinden uzaklaştırdı.

Fabrika sahibi Ş.M.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan çiftçi U.B., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Çiftçiler, kaliteli küspe haklarının verilmemesi nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ve hayvancılık faaliyetlerinin olumsuz etkilendiğini dile getirerek uygulamanın son bulmasını talep etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.