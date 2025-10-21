Kahramanmaraş’ta Cennet Pınarı mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen traktör kazası korku dolu anlara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği traktör, yoldan çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirlendi.

Traktörde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.