Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin (CİMER), Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından verilen 2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde iki ayrı kategoride ödüle layık görüldüğünü duyurdu. Duran, gelişmeyi NSosyal hesabından paylaştığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi.

Dünyanın dört bir yanından kamu ve özel sektör kuruluşlarının katılım sağladığı, halkla ilişkiler dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Altın Küre Mükemmellik Ödülleri, “Halkla İlişkilerin Oscarları” olarak kabul ediliyor.

CİMER, “Kamu Sektörü” kategorisinde, engelli bireylerin kamusal iletişime erişimini kolaylaştıran “Engelsiz CİMER” projesiyle ödüle layık görüldü. Proje; işitme, görme ve bedensel engelli vatandaşların kamu kurumlarına daha erişilebilir bir şekilde başvuru yapabilmesini sağlayan altyapı çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca “Kriz Yönetimi” kategorisinde ise, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında hayata geçirilen “CİMER – Deprem Acil” projesi ödüle layık bulundu. Bu proje, afetzedelerin yardım taleplerini doğrudan ve hızla ilgili kamu birimlerine ulaştırarak devletin kriz anlarındaki koordinasyon kabiliyetini güçlendirdi.

Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya genelinde kamu ve özel sektörden saygın kuruluşların katılım sağladığı bu etkinlikte ödül alan iki kıymetli projemizde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet ile devlet arasında kurulan iletişim köprüsünü daha da güçlendirmeye, uluslararası alanda örnek projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz."