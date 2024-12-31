Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çırağın AVM, yeni yıla girerken yaptığı özel kampanyalarla dikkat çekiyor.

Beyaz eşyadan mobilyaya, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar birçok marka ve ürünü bünyesinde barındıran Çırağın AVM, her ihtiyaca hitap eden zengin ürün çeşitliliği ile öne çıkıyor.

Çırağın AVM 2025 yılına özel tüm alışverişlerde geçerli olan yüzde 25 gibi indirimler ve misafirlerine sunduğu cazip fırsatlarla yeni yılın gözde alışveriş merkezi olmayı hedefliyor.

Yeni yıla özel yapılan kampanyalar hakkında bilgiler veren Çırağın AVM mobilya Sorumlusu Ömer Faruk Parlak, bu özel dönemde ihtiyaç duyabilecekleri ürünlerde büyük indirimler yaptıklarını ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti.