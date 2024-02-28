AK Parti Yurdun Dört Bir Tarafında Olduğu Gibi Kahramanmaraş’ta Da 31 Mart’ta Yapılacak Olan Yerel Seçimlere Kadar Kullanılmak İçin Seçim Bürolarını Açmaya Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Göksun İlçesinde Cumhur İttifakı Seçim Ofisi Açılışı Vatandaşların Katılımı İle Gerçekleşti.

Seçim Ofisinin Açılışın da AK Parti Ve Mhp İl Ve İlçe Başkanları Birer Konuşma Yaptı.

Ardından Cumhur İttifakı AK Parti Göksun Belediye Başkanı VE Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun Aydın Konuşmasında Göksun’da Yapmış Oldukları Yatırımları Bir bir Anlatarak Bunun Daha İyisini Yapacaklarını Dile Getirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör İse Kent Ve İlçe Geneline Yapılan Yatırımlar Hakkında Bilgiler Verdi.

Daha Sonra Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin Hep Birlikte El Ele Yeniden Ayağa Kalkılacağına Dikkat Çekti.

Cumhur İttifakı Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Yaptığı Konuşmada Ak Davanın Bir Neferi Olmaktan Gurur Duyduğunu Dile Getirerek Millete Hizmet Yolunda Çok Çalışacaklarını İfade Etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci İse Çok Köklü Bir Hareketin İçerisinde Bulunmaktan Mutluluk Duyduklarını Söyleyerek 31 Martta Milletin Gereken Cevabı Sandıkta Vereceğini Belirtti.