Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat Salı günü Kahramanmaraş’a gelerek KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek deprem konutlarının kura çekiliş programına katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Kahramanmaraş’a gelerek deprem konutlarının kura çekiliş programına katılacak. 6 Şubat Salı günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kura çekilişi saat 14.00’da başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek kura çekimiyle hak sahibi vatandaşlar kalıcı konutlarına kavuşacak.
Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt