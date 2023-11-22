Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı.

Erdoğan, “Biz hiç bir şekilde sivillere yönelik eylemleri mazur ve meşru görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar varlığını hep inkar ettikleri nükleer bomba kullanma tehdidinde bulunacak kadar kontrolü kaybettiler. Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşananların hiç biri kendini savunma hakkı ile açıklanamaz. Burada açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlenmektedir. Bunları yapanlar insanlığın vicdanı ile birlikte uluslararası hukuk önünde de muhakkak hesap vermelidir. Biz hiç bir şekilde sivillere yönelik eylemleri mazur ve meşru görmüyoruz. Buradaki tüm liderleri de İsrailli, Filistinli, Yahudi, Müslüman, Hristiyan diye ayırmadan sivil ölümlerine karşı aynı tepkiyi vermeye davet ediyorum.