Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı Yaptı Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın İlk Ayağı Olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" Kapsamında Video Mesaj Gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilim Tarihine Eşsiz Katkılar Sunmuş Medeniyetin Varisleri Olarak Tarihte Taşıdığımız Misyonu Yeniden İcra Etmek Adına Çok Değerli Bir Başlangıç Yapıyoruz"Dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşmasının Devamında : "2021 Yılında Dünyaya İlan Ettiğimiz Milli Uzay Programımızdaki Hedeflerimizden Birini Daha Böylece Gerçeğe Dönüştürüyoruz." İfadelerine Yer Verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)