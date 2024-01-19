Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın İlk Ayağı Olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" Kapsamında Video Mesaj Gönderdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilim Tarihine Eşsiz Katkılar Sunmuş Medeniyetin Varisleri Olarak Tarihte Taşıdığımız Misyonu Yeniden İcra Etmek Adına Çok Değerli Bir Başlangıç Yapıyoruz"Dedi



Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşmasının Devamında : "2021 Yılında Dünyaya İlan Ettiğimiz Milli Uzay Programımızdaki Hedeflerimizden Birini Daha Böylece Gerçeğe Dönüştürüyoruz." İfadelerine Yer Verdi.