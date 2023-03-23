İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve depremzedelerimizle birlikte yaptık. Sizlerle bu işin manevi hazzını duymak bizler için ayrı bir iftihar meselesi. Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz, tüm Müslümanlar ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ümraniye Belediyesi’ne özellikle teşekkür ediyorum. Buradaki hazırlıkları, konteynerleri, iftar çadırları vesilesiyle kendilerine teşekkür ediyorum.

"Son terörist tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız devam edecek"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün yıkıcı hareketlerine karşı, onların baskısından kurtuldukça, bölgede sükunet ve barış ortamı yeniden tesis edildi. Sınır ötesi harekatlarımız sayesinde ise bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. Buradan bir kez daha ifade ediyorum; son terörist ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir. Terörü yenmekle kalmayacağız, bu alçaklığa destek verenlerin kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye’yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini boşa çıkaracağız.

Yaklaşan seçimler öncesinde, siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların sizlerin yaralarını yeniden kanattığını biliyorum. Özellikle ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler bu deprem felaketini yaşadığımız dönemde bunlarla aynı masaya oturup hala ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini inanıyorum 14 Mayıs’ta hep birlikte boşa çıkaracağız. Bu kabul edilemez görüntülerin ülkemiz düşmanlarına nasıl cesaret verdiğini hep birlikte takip ediyoruz. Koltuk uğruna bölücü örgütün uzantılarının kapılarında nöbet tutulması veya Edirne’nin kapısında nöbet tutması sizleri karamsarlığa sürüklemesin. Türkiye, devleti ve milletiyle bu oyunları bozacak kapasiteye ve iradeye sahiptir. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım.

"Ramazan ayının manevi iklimine uygun etkinlikleri deprem bölgesine kaydırma kararı aldık"

Millet olarak ramazanın temsil ettiği değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Ramazanı hep birlikte en iyi şekilde idrak etmemiz gerekiyor. Bu ramazanı özellikle depremin yaralarını sarmak için bir vesile kılmalıyız. 14 milyon vatandaşımızın hayatını alt üst eden felaket karşısında kayıtsız kalma lüksümüz yoktur. Unutmayın acılar paylaştıkça azalır. Bu gerçekten hareketle bu ramazanı tüm deprem bölgemiz için bir dayanışma seferberliğine dönüştürmek istiyoruz. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan bize durmak, dinlenmek yok.

Belediyelerimiz tarafından düzenlenen ramazan ayının manevi iklimine uygun etkinlikleri, depremin vurduğu illerimize kaydırma kararı aldık."