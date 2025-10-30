Kabul törenine, Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, İrfan Karatutlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Gülmüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ile çok sayıda davetli katıldı.

Ramada Otel’de gerçekleşen etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ev sahipliği yaptı. Vali Ünlüer, tören sırasında davetlilerle bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı ve Cumhuriyetin önemine değindi.

Vali Ünlüer gazetecilere yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Kahraman şehrimizde Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü kutlamak bizler için ayrı bir mutluluk. Dün öğlenden itibaren bu coşkuyu halkımızla birlikte yaşadık. Kahramanmaraş, Kurtuluş Savaşı’na öncülük etmiş ve bu mücadeleye ilham vermiş bir şehir. Bu nedenle burada Cumhuriyetimizi kutlamak, onun kuruluşunu anmak ayrı bir anlam taşıyor. Vatandaşlarımızın katılımı ve coşkusu da son derece yüksekti; hep birlikte kutlamaları coşkuyla tamamladık. Cumhuriyetimizin nice yüzyıllar boyunca ebediyen yaşamasını temenni ediyorum.” dedi.

Resepsiyonda, müzik dinletisi sunuldu, çeşitli marşlar seslendirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kahramanmaraş’ta coşku içerisinde kutlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlar rahmet ve minnetle yad edildi.