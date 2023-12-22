Kızlarının babasıyla bir kez daha karşı karşıya gelen Ersubaşı, uyuşturucu kullandığı iddiaları sonrası çocuklarının velayetini kaybetmişti. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan genç oyuncu, bir dönem uyuşturucu batağına düştüğünü ve eski eşinin ailesinden para alıp kumarda ve uyuşturucuda harcadığını itiraf etti. Yaşadıkları için eski eşini suçlayan Ersubaşı, "Çocuklarımın annesiz kalmasının tek sebebi Mustafa Can Keser ve ailesi" dedi..Sihirli Annem dizisiyle çocuk yaşlarda oyunculuğa adım atan ve şimdilerde 2 çocuk annesi olan Damla Ersubaşı, 2016 yılında evlendiği Mustafa Can Keser'den 2020 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı..