Soruşturma tamamlandı, iddianame kabul edildi

Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 16 Ocak’ta tutuklanan H.A. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

“Silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet” suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Örgütle bağlantı ve finans iddiası

İddianamede, sanığın DEAŞ mensuplarıyla bağlantılı olduğu ve kentte örgüt lehine faaliyet yürüttüğü öne sürüldü. H.A.’nın, örgüte finans sağlamak amacıyla para topladığı ve bu paraları örgüt üyelerine ulaştırdığı iddia edildi.

MASAK raporu dikkat çekti

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, H.A.’nın farklı tarihlerde banka hesabına gönderilen 141 bin 490 lirayı örgüt üyelerine aktardığı bilgisine yer verildi.

Ayrıca, sanığın cep telefonunda yapılan incelemelerde örgütsel yazışmalara rastlandığı ve Suriye’deki örgüt mensuplarına destek amacıyla yardım topladığı belirtildi.

Yargılama süreci başlıyor

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık H.A.’nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.