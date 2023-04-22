Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesindeki seferberlik ruhumuz ve devletimizin her türlü imkanıyla okulların kapısının en kısa sürede çocuklarımıza açılmasıyla yaşam, olağan akışına döndü. Deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran çocuklarımızdan 34 bin 985'i okuluna geri döndü." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, depremin yaşandığı illere dönüş yapan öğrenci sayısına ilişkin bilgilerin bulunduğu bir grafik de yer aldı. Grafiğe göre, depremden sonra kendi okullarına dönen 34 bin 985 öğrencinin şehirlere göre dağılımı şu şekilde:

"Kahramanmaraş 9 bin 153, Hatay 6 bin 675, Gaziantep 6 bin 617, Malatya 3 bin 829, Adıyaman 3 bin 188, Adana 1893, Osmaniye 1417, Şanlıurfa 1032, Diyarbakır 998 ve Kilis 183."