Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi girişinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına yapılan “Deprem Şehitleri Anıtı”nın açılışı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

KSÜ tarafından 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden personel, öğrenci ve tüm deprem şehitleri anısına inşa edilen bu anlamlı anıtta, kullanılan 194 kuş figürü, üniversite bünyesinde görev yapan 194 deprem şehidini simgeliyor. Anıtın tasarımında deprem anını simgeleyen bir saat, yası temsil eden siyah renkli İstiklal Madalyası ve şehitlerin isimlerinin yer aldığı kaideler dikkat çekiyor.

Açılış törenine, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, Kahramanmaraş 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile birlikte il protokolü, akademik ve idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, depremde kaybedilen vatandaşları rahmetle anarak, bu anıtın, onların hatırasını yaşatma ve gelecek nesillere aktarma amacı taşıdığını ifade etti. Açılış, dualar ve anıta karanfil bırakılmasıyla son buldu.