Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda depremlerde kaybolan çocuklar iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göktaş "6 Şubat depremlerinde 1912 çocuğumuzdan bir tanesi bile kayıp değil" dedi.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yakınlarını yitiren çocuklarla ilgili olarak ilk günden itibaren kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirildiğini söyleyen Göktaş, şunları söyledi: "1.912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum.

Çocukların kimlik tespitleri; Sağlık, İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı ile tüm paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı."

