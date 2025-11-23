Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 250 öğrencisi ile 6 öğretmenini kaybeden Ayşe Gümüşer İlkokulu, Öğretmenler Günü'nü buruk karşılıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şazibey Mahallesi, en fazla can kaybının yaşandığı bölgeler arasında yer aldı. Mahallede bulunan Ayşe Gümüşer İlkokulu'nun 1407 öğrencisinden 250'si ile 6 öğretmeni yaşamını yitirdi.



Okul Müdürü Murat Tüten, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerin büyük bölümünün Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi'nde oturduğunu söyledi.



Depremde 44 öğrencisinden 15'ini kaybeden sınıf öğretmeni Dilek Çubuk ise Öğretmenler Günü'nde hediye istemediğini söyledi.