Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Sürücünün hızlı reaksiyonu sayesinde araçtaki herkes kurtulurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay Necmettin Erbakan Bulvarı’nda Meydana Geldi

Edinilen bilgilere göre, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde seyreden bir otomobilden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek can güvenliğini sağladı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak alev alan araca müdahale etti ve yangını kısa sürede söndürdü.

Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın sonucu otomobilde ciddi maddi hasar meydana geldi. Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, araç bakımlarının düzenli yapılması ve araçtan gelen olağan dışı kokular ile dumanlara karşı sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.