AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları tarafından Göksun’da düzenlenen “Söz Gençlikte” programı, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlerin talep ve önerilerinin dinlendiği buluşma, aynı zamanda çeşitli sosyal etkinliklerle keyifli bir atmosfer oluşturdu.

Programa, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Keklik, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, il ve ilçe gençlik kolları başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yetkililer gençlerle birebir sohbet ederek onların beklentilerini, yaşadıkları sorunları ve önerilerini dinledi.

Gençler; eğitim, istihdam, sosyal projeler, kültürel etkinlikler ve yerel çalışmalar gibi pek çok konuda görüşlerini paylaşırken, katılımcılar programın samimi ve verimli bir iletişim ortamına dönüştüğünü ifade etti.

Etkinlik kapsamında gençlerin motivasyonunu artırmak amacıyla ödüllü bilgi yarışması düzenlendi. Program, yöresel ezgilerin seslendirildiği sıra gecesi ile sona erdi ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

“Söz Gençlikte” buluşması, gençlerin kendilerini ifade etmesine ve yöneticilerle doğrudan iletişim kurmasına imkân sağlayarak büyük memnuniyet topladı.