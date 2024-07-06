Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mesut Vahit Kazancı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Muhammet Karaaslan, Harun Gümüşer ve tutuksuz sanık Nasuh A. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Harun Gümüşer, kendisinin de inşaat mühendisi olduğunu ifade ederek, yıkılan Reyyan Apartmanı hakkında hazırlanan ön bilirkişi raporunun hatalı ve eksik olduğunu iddia etti.

Tutuklu sanık Mesut Vahit Kazancı da beyanında, binanın imal sürecinde hatalı bir durum görmediğini belirtti.

İnşaat mühendisi olarak yıllarca kamuyla çalıştığını ifade eden Kazancı, "Meslek hayatım boyunca yüzlerce inşaat denetledim. Hatalı olan inşaatlara müdahale ettim, bu apartmanla alakalı da hatalı bir durum görmedim. Binanın yıkım sebebi tamamen zeminle ilgili. Bataklık zemine bina yapılmış, ruhsat verilmiş buraya. Bunları sorgulayan var mı? Buraya kim ruhsat vermiş ve kim imara açmış? Ayrıca kaçak kat yapılmış buraya. Bu durumların göz önünde bulundurulmasını arzu ediyorum. Ayrıca 72 yaşında ve rahatsızlıkları olan bir insanım. Eşim ve benim oturduğum apartman da depremde yıkıldı ve son anda kurtulduk. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Muhammet Karaaslan ise bir önceki beyanlarının geçerli olduğunu belirterek, yeni bilirkişi raporunun sonuçlarını bekleyeceğini söyledi.

Tutuksuz Nasuh A. da binanın sadece arsa sahibi olduğunu, binayla ilgili ticari bir faaliyetinin olmadığını aktardı.

Duruşmaya katılan diğer müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti ara kararında, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)