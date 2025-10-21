Beyza Uysal, 6 Şubat 2023’te yaşanan ve Türkiye tarihinin en büyük doğal felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremde, Palmiye Sitesi’nde eşini ve bir oğlunu kaybetti. Uysal, bu derin acıyı ve yaşadığı travmayı kaleme aldığı “Son Akşam Yemeği” adlı kitabını Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşturdu.

Uysal’ın “Son Akşam Yemeği” kitabı, sadece bireysel bir kaybın öyküsü değil; aynı zamanda toplumun yaşadığı büyük yıkım sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesinin de güçlü bir tanığı. Deprem sonrası enkaz altından kurtuluş süreci, yaşanan acılar ve umut dolu yeniden inşa çabaları kitabın sayfalarında derin bir duygusallık ve samimiyetle işleniyor.

Kahramanmaraş Kitap Fuarı, edebiyat dünyasının önemli etkinliklerinden biri olarak bu yıl da yazarlarla okurları bir araya getirdi. Yazar, bu özel buluşmada aynı zamanda diğer eseri “Bir Zülkarneyn Hikayesi”ni de ziyaretçilere sergiledi. Eser, farklı temalar ve anlatımla dikkat çekerken, yazarın edebi çeşitliliğini gözler önüne serdi.

Uysal, Kahramanmaraşlı okurlarla buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Uysal, bu özel etkinlikte kitaplarının okurlarla buluşmasının kendisine verdiği motivasyonu ve bu zor süreçte yaşadığı duyguları paylaştı.

Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, bölgedeki kültürel ve edebi hareketliliğin artmasına önemli katkılar sağlıyor. Depremin yarattığı yıkımın ardından düzenlenen fuar, hem iyileşme sürecine destek oluyor hem de yerel ve uluslararası yazarların eserlerini geniş kitlelere ulaştırmasına olanak tanıyor. Uysal gibi yaşanmışlıkları kaleme alan yazarların katılımıyla fuar, sadece edebi değil toplumsal bir platform haline geliyor.