Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen binaların kontrollü şekilde yıkımı sürüyor.

Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi’nde bulunan ve yapılan incelemeler sonucu yıkımına karar verilen bir bina, ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde yıkıldı.

Yıkım esnasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olası risklere karşı bölgeye iş makineleri ve ekipler de hazır bekletildi.

Yetkililer, ağır hasarlı binaların yıkım sürecinin kent genelinde planlı şekilde devam ettiğini belirterek, vatandaşları yıkım alanlarına yaklaşmamaları konusunda uyardı.