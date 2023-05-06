Kahramanmaraş'ta Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından, Garanti BBVA iş birliğiyle 12 Dev Adam Basketbol Okulları (DABO) etkinliği kapsamında depremzede çocuklara yönelik turnuva düzenlendi.



Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Atatürk Spor Salonu otopark alanında düzenlenen etkinliğe, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve erkek liglerinde mücadele eden takımların yöneticileri de katıldı.

Depremzede çocuklar için hazırlanan özel aktivitelerin olduğu organizasyonda katılımcılara 12 DABO forması ve topu hediye edildi.



Etkinlikle ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, ülke olarak ağır bir deprem felaketi yaşadıklarını, yaraların sarılması için herkesin elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.



