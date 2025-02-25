Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray puanını 64 yaparken, Fenerbahçe ise 58’e yükseltti. Sarı-kırmızılı takım iki takım arasında ikili averajında sahibi oldu.

VINCIC İLE NE KONUŞTU?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından hakem Slavko Vincic ve ekibiyle ne konuştuğunu açıkladı.

Vincic'i tebrik ettiğini açıklayan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Maçtan bittikten sonra hakem odasına gittim. Slavko Vincic'e 'Buraya gelip, bu büyük maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim.

KADİR SAĞLAM'A SÖYLEDİM"

Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam ile de konuştuğunu söyleyen Mourinho, şu sözleri sarf etti:

Türk hakem de oradaydı. Sonra ona dönüp 'Eğer bu maçı Türk bir hakem yönetseydi, bir felaket olurdu' dedim.