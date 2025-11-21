Ödemelerini zamanında yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

Emlak vergisi borçları, mülkün bağlı bulunduğu belediye, e-Devlet ve belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden kolayca ödenebiliyor. Vergi, vatandaşların tercihlerine göre peşin ya da taksitle yatırılabiliyor.

Kimler Emlak Vergisi Ödemiyor?

Bazı vatandaşlar emlak vergisinden tamamen muaf tutuluyor. Buna göre:

Tek konut sahibi emekliler (brüt 200 metrekareyi geçmeyen)

Emekli dul ve yetim aylığı alanlar Göbek bağıyla öldürülen bebek dosyası 18 yıl sonra çözüldü İçeriği Görüntüle

Engelliler

Gaziler

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler

Emlak vergisi ödemekle yükümlü değil.

Ödemeler Nasıl Yapılıyor?

Vatandaşlar emlak vergisi ikinci taksit ödemelerini şu kanallardan gerçekleştirebiliyor:

Belediyelerin vezneleri

e-Devlet Kapısı

Belediyelerin resmi internet siteleri

Belediye binaları

Vergi ödemesinin son günü olan 1 Aralık Pazartesi tarihinin kaçırılması durumunda, geciken her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.