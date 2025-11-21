Dizi severleri ekrana kilitleyecek yeni bölümde, Serhat’ın ani tutuklanması konakta büyük bir sarsıntı yarattı. Sultan’ın tüm engellemelerine rağmen Melek ve Yıldız, karakoldaki Serhat’a ulaşmak için birlikte harekete geçiyor. Ancak karakola vardığında Yıldız, Serhat’ın içinde bulunduğu durumun acı gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Serhat’ı cezaevine girmesine engel olabilecek kritik delil Ziyan Ağa’nın elinde bulunuyor. Fakat Serhat, Ziyan Ağa’nın teklifine direnmeyi seçerek boyun eğmiyor. Bu sırada Melek, Serhat’ı kurtarmak için hazırladığı planı uygulamak için hedefini Nida olarak belirliyor.

Boyun eğmeyi reddeden Serhat hapis yatmayı göze alırken, Yıldız ve Dalyan’ın beklenmedik hamlesi tüm dengeleri altüst ediyor. Bu hamle, konaktaki güç savaşını ve entrikaları yeni bir boyuta taşıyor.

