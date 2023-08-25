UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Mircea Lucescu'lu Dinamo Kiev’e konuk oldu. Ukrayna’daki savaş sebebiyle Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Giuleşti Stadı’nda oynanan ve İngiliz hakem Darren England'ın yönettiği 90 dakika gol düellosuna sahne oldu.

GOL DÜELLOSU!

40. dakikada Vincent Aboubakar'ın penaltı golüyle soyunma odasına önde giren temsilcimiz, 60. dakikada Mykola Shaparenko'yu durduramadı. 63. dakikada Omar Colley'le bir kez daha öne geçen Beşiktaş'a Ukrayna ekibinin yanıtı 66. dakikada Nazar Voloshyn'le oldu.

FİŞİ YENİ TRANSFERLER ÇEKTİ

Uzatma dakikalarına 2-2'lik eşitlikle girilirken 90+4'te Beşiktaş, avantajı kapan taraf oldu. Milot Rashica'nın asistinde Kiev ağlarını sarsmayı başaran Bakhtiyor Zaynutdinov sonucu belirleyen isim oldu.

Sahadan 3-2 galip ayrılan Şenol Güneş'in öğrencileri, tur kapısını sonuna kadar araladı.