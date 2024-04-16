Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, apartmanın dış cephe asansöründen düşen işçi yaralandı.
Mimar Sinan Mahallesi'ndeki apartmanın dış cephe tadilatında çalışan S.K, boya yaptığı esnada dengesini kaybederek 10 metre yüksekteki dış cephe asansöründen düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar