Diyarbakır’da hafta boyunca yağışlı hava etkisini gösterecek. Kuvvetli sağanakla başlayacak süreçte, sıcaklıklar düşük seviyelerde kalırken yüksek nem nedeniyle hava daha serin hissedilecek.
GÜN GÜN DİYARBAKIR HAVA DURUMU
🌩️ 22 Mart Pazar: Kuvvetli Sağanak
Haftanın en kritik günü. Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
🌡️ 7 / 9°C
🌧️ 23 Mart Pazartesi: Yağmur Devam
Yağış etkisini sürdürecek. Sabah saatleri daha serin geçecek.
🌡️ 5 / 13°C
☁️ 24 Mart Salı: Çok Bulutlu
Yağış ara verirken gökyüzü kapalı olacak.
🌡️ 3 / 16°C
🌧️ 25 Mart Çarşamba: Sağanak Geri Geliyor
Yağış yeniden etkili olacak.
🌡️ 3 / 16°C
🌧️ 26 Mart Perşembe: Yağmur Sürüyor
Hafta yağmurla tamamlanacak. Rüzgar da zaman zaman etkili olabilir.
🌡️ 6 / 14°C
Yetkililer, Diyarbakır’da etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.