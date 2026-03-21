Diyarbakır’da hafta boyunca yağışlı hava etkisini gösterecek. Kuvvetli sağanakla başlayacak süreçte, sıcaklıklar düşük seviyelerde kalırken yüksek nem nedeniyle hava daha serin hissedilecek.

GÜN GÜN DİYARBAKIR HAVA DURUMU

🌩️ 22 Mart Pazar: Kuvvetli Sağanak

Haftanın en kritik günü. Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

🌡️ 7 / 9°C

🌧️ 23 Mart Pazartesi: Yağmur Devam

Yağış etkisini sürdürecek. Sabah saatleri daha serin geçecek.

🌡️ 5 / 13°C

☁️ 24 Mart Salı: Çok Bulutlu

Yağış ara verirken gökyüzü kapalı olacak.

🌡️ 3 / 16°C

🌧️ 25 Mart Çarşamba: Sağanak Geri Geliyor

Yağış yeniden etkili olacak.

🌡️ 3 / 16°C

🌧️ 26 Mart Perşembe: Yağmur Sürüyor

Hafta yağmurla tamamlanacak. Rüzgar da zaman zaman etkili olabilir.

🌡️ 6 / 14°C

Yetkililer, Diyarbakır’da etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.