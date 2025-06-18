Kahramanmaraş’ta özel eğitim alanında önemli bir yere sahip olan Doğa Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, ilkokul öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi.

Kampüs bahçesinde gerçekleştirilen törende, mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler öğretmenleri ve aileleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı. Törene okul yönetimi, öğretmenler ve çok sayıda veli katılarak öğrencilerin bu özel gününde yanlarında oldu.

Program kapsamında öğrenciler, isimleri tek tek anons edilerek sahneye davet edildi ve mezuniyet belgeleri kendilerine takdim edildi. Ardından öğrenciler ve aileleri hatıra fotoğrafları çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Doğa Koleji Kahramanmaraş Kampüsü İlkokul Müdürü Serap Avcı, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, mezun olan tüm öğrencileri tebrik ederek, eğitim hayatlarında başarılarının daim olmasını diledi.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ve coşkulu kutlamalarla sona erdi.