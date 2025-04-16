Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanabilir bir şehir hedefiyle yaz ayları öncesi kent genelinde başlattığı çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, şehrin dört bir yanındaki park ve mesire alanlarında kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmalarla, mevcut oyun grupları ve oturma alanlarının bakım ve onarımı yapılırken, vatandaşların açık havada daha aktif zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla yeni spor ekipmanlarının kurulumu da gerçekleştiriliyor.

İki Büyük Alanda Çalışmalar Tamamlandı

Başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında Arslanbey Mesire Alanı ve Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde yürütülen faaliyetler tamamlandı. Her iki alanda da çocuk oyun grupları elden geçirilerek daha güvenli hale getirildi; oturma grupları yenilenerek vatandaşların konforu artırıldı. Ayrıca, bölgeye yeni nesil spor aletleri kazandırılarak hem çocukların hem de yetişkinlerin faydalanabileceği sağlıklı yaşam alanları oluşturuldu.

Yenileme Seferberliği Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir genelindeki park, mesire alanı ve yeşil alanlarda sürdürülen yenileme ve iyileştirme çalışmalarının belirli bir takvim doğrultusunda devam edeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, vatandaşların daha temiz, güvenli ve donanımlı alanlarda vakit geçirmesinin hedeflendiği vurgulanarak, yaz mevsimi boyunca farklı bölgelerde de benzer çalışmaların sürdürüleceği bildirildi. Yürütülen bu çalışmalarla birlikte, Kahramanmaraşlıların aileleriyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri, dinlenip spor yapabilecekleri modern ve estetik yaşam alanlarının artırılması hedefleniyor.