Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, Döngel Mahallesi'nde toplam 13 bin metrekarelik alana kilit parke döşendi. Bu sayede mahalle sakinleri, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuştu.

Kilit parke, dayanıklılığı, uzun ömrü ve kolay sökülüp takılabilme özelliği sayesinde birçok avantaj sunuyor. Özellikle kırsal mahallelerde altyapı çalışmalarında büyük kolaylık sağlayan kilit parke, aynı zamanda su geçirgenliği sayesinde sel riskini de azaltıyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Toptaş, yaptığı açıklamada, "Döngel Mahallemizin yollarını daha güvenli ve estetik hale getirerek vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırıyoruz. Bu tür projelerle mahallelerimizin çehresini değiştiriyoruz. Belediyemiz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam edecek." dedi.

Onikişubat Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden sonra başlattığı iyileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde yolların yenilenmesi ve standartlarının yükseltilmesi için büyük çaba sarf ediyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu