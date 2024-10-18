Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 17 Ekim 2024 tarihinde saat 05.00 civarında Kanuni Mahallesi, 38032. Sokak'ta yaşayan 44 yaşındaki Nazlı G., sabah saatlerinde evinde aniden fenalaştı. Ailesi hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, Nazlı G.'yi ambulansla hastaneye sevk etti. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Nazlı G.'nin hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR