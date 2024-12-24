Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi'nde yer alan eski başkanlık binası, Dulkadiroğlu Millet Kütüphanesi olarak yeniden şekillendirilmeye başlandı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar'ın talimatlarıyla başlatılan proje çalışmaları tamamlanarak inşaat faaliyetlerine geçildi.

Yeni kütüphane, yalnızca kitaplardan oluşan bir alan olmanın ötesinde, bilgi ve öğrenmeye dair pek çok farklı ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlanıyor. Proje kapsamında, özellikle çocuklar ve gençler için etüt salonları, eğitim atölyeleri ve sınıflar oluşturulacak. Bu alanlar, öğrencilere ders çalışma, projeler geliştirme ve kendilerini geliştirme fırsatı sunacak. Ayrıca, geniş bir kitaplık, dijital kaynaklar, okuma salonları ve etkinlik alanları ile her yaş grubuna hitap edecek bir kültür merkezi kurulacak.

Başkan Akpınar, projenin başlangıcında yaptığı açıklamada, “Dulkadiroğlu Millet Kütüphanesi, ilçemiz için tarihi bir adım olacak. Bu projede özellikle çocuklar ve gençler ön planda tutulmuştur. Onların eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak modern etüt salonları ve sınıflar inşa edilecek. Ayrıca, çocuklarımıza yönelik eğitim atölyeleri ile onların yeteneklerini geliştirecek programlar düzenleyeceğiz. Bu kütüphane, gençlerimizin hayal gücünü destekleyecek ve eğitimde fark oluşturacak bir merkez haline gelecek. Ayrıca, dijital kaynaklarla bilgiye erişimlerini kolaylaştırarak, geleceğe daha donanımlı bireyler yetiştireceğiz” dedi.

Projenin tamamlanmasının ardından, Dulkadiroğlu Millet Kütüphanesi, sadece bilgi edinme değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişim için bir merkez olacak. Eğitim ve kültür alanındaki eksiklikleri gidermeyi hedefleyen bu kütüphane, gençlerin ve çocukların potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olacak.

İlçe halkına önemli bir kültürel ve eğitimsel değer kazandırması hedeflenen Dulkadiroğlu Millet Kütüphanesi, bilgiye ulaşmanın yeni bir kapısını aralayacak. Projenin tamamlanmasının ardından, bölgedeki eğitim ve kültürel gelişim açısından önemli bir merkez olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Kütüphanenin inşaat çalışmalarının hızla devam ettiği belirtilirken, Dulkadiroğlu Millet Kütüphanesi, hem ilçeye hem de bölgeye önemli bir katkı sağlayacak. Proje tamamlandığında, özellikle gençler ve çocuklar için bir eğitim ve kültür merkezi olarak halkın hizmetine sunulacak.