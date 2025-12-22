Nesiller boyunca aynı topraklarda çoğaltılan, genetiğiyle oynanmamış ata tohumu özelliği taşıyan Maraş havucu; dolgun yapısı, sulu dokusu ve kendine has aromasıyla bölge halkının sofralarında ayrıcalıklı bir yere sahip.

Uzmanlara göre Maraş havucunu benzerlerinden ayıran en önemli unsurların başında, Dulkadiroğlu’nun mineral bakımından zengin toprak yapısı ve ata tohumunun doğal karakteri geliyor.

Bu özellikleriyle Maraş havucu yalnızca bir tarım ürünü olmanın ötesine geçerek, Kahramanmaraş’ın tarımsal ve kültürel mirasının canlı bir temsilcisi olarak öne çıkıyor.

Bugüne kadar resmi olarak tescil edilmemiş olan bu kıymetli yerel ürün için somut bir adım ise Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD) tarafından atıldı. Dernek, Maraş havucunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kapsamlı bir belgesel ve görsel arşiv çalışması başlattı.

Yürütülen çalışmalarda, Maraş havucunun Dulkadiroğlu’ndaki ekimden hasada uzanan yolculuğu, toprakla kurduğu güçlü bağ ve bölge insanı için taşıdığı anlam fotoğraflarla kayıt altına alınıyor.

Amaç; Maraş havucunun ata tohumu olarak belgelenmesi, korunması ve kalıcı bir hafızaya dönüştürülmesi.

KAMFOD yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasının ardından ilgili kurum ve yetkililere resmî tescil çağrısında bulundu.

Yapılacak tescilin hem üreticiyi koruyacağı hem de Kahramanmaraş’ın yerel tarım değerlerine sahip çıkılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Dulkadiroğlu’nun bereketli topraklarından doğan, ata tohumundan gelen bu eşsiz lezzetin hak ettiği değeri görmesi için başlatılan çalışmaların önümüzdeki süreçte daha da genişletilmesi hedefleniyor.

Maraş havucu, doğallığıyla hem geçmişin izlerini taşıyor hem de geleceğe bırakılacak kıymetli bir miras olarak öne çıkıyor.