Dulkadiroğlu İstasyon Mahallesi’ne kazandırılan yeni park projesinde önemli bir aşama daha geride bırakıldı. İstasyon İlkokulu karşısında inşa edilen parkta zemin düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Altyapısı büyük ölçüde hazırlanan alanda, parkın fonksiyonel ve estetik unsurlarını oluşturacak imalatlara geçildi.

Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında parkta; çim halı sahanın imalatı, çocuk oyun grupları, açık spor alanları, yürüyüş yolları, kamelyalar, peyzaj ve bitkilendirme uygulamalarına geçildi. Modern şehircilik anlayışıyla tasarlanan park, her yaş grubunun rahatlıkla faydalanabileceği şekilde planlandı.

Bölgeye kazandırılacak yeni parkla birlikte İstasyon Mahallesi’nin sosyal yaşamı önemli ölçüde güçlenecek. Çocukların güvenle oyun oynayabileceği, gençlerin spor yapabileceği, yetişkinlerin ise dinlenip sosyalleşebileceği alanları bünyesinde barındıracak park; mahalle sakinlerinin günlük yaşamına nefes aldıracak.

Halı saha, oyun alanları, spor alanları, yürüyüş yolları ve çeşitli sosyal donatılarıyla 7’den 70’e tüm vatandaşların uğrak noktası olması hedeflenen parkın kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.