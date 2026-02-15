Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana gelen konteyner ve konut yangınlarına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yangınlar, çevredeki yapılara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yahya Kemal Mahallesi’nde bir konteynerde çıkan yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri anında müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde alevler diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

Aynı mahallede çıkan konut yangını da itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Alevlerin evin diğer bölümlerine yayılması önlenirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın sırasında mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

İtfaiye ekipleri, öncelikle ev sahiplerinin güvenliğini sağladıktan sonra soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşları özellikle elektrik tesisatı ve ocak kullanımı konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Mahalle sakinleri ise ekiplerin hızlı ve özverili müdahalesi sayesinde daha büyük bir facianın önüne geçildiğini belirtti. Yetkililer, olası yangınlara karşı erken ihbarın ve yangın güvenliği önlemlerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.