Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Ramazan ayı öncesinde Kahramanmaraş’ta ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Dernek ekipleri tarafından önceden yapılan saha çalışmalarıyla belirlenen ailelere ulaştırılan yardım kolileri, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların yüzünü güldürdü. Temel gıda ürünlerinden oluşan koliler, gönüllüler tarafından ailelerin evlerine teslim edildi.

Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği yetkilileri, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gerçekleştirilen yardım çalışması, Kahramanmaraş’ta sosyal dayanışmanın ve yardımlaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri olarak takdir topladı.