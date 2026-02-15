Kahramanmaraş’ın Erkenez Mahallesi’nde yaşanan bir olay, dürüstlüğün en güzel örneklerinden biri olarak kameralara yansıdı.

Gece saatlerinde kapalı olan bir marketin önüne gelen bir vatandaş, market önünde bulunan sudan aldı. Ardından suyun ücretini marketin önüne bırakan vatandaş, parasını bıraktığını güvenlik kamerasına göstererek olay yerinden ayrıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler, mahalle sakinleri ve sosyal medyada izleyenler tarafından takdirle karşılandı. Olay, küçük gibi görünen ama toplumsal güven ve ahlaki değerler açısından büyük anlam taşıyan bir davranış olarak değerlendirildi.

Vatandaşlar, bu örnek davranışın özellikle zor zamanlardan geçen toplumda umut ve güven duygusunu güçlendirdiğini ifade etti.