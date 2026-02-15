Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzey ilçelerinden Afşin, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü’nde sağanak yağışların oluşturduğu tahribatları ortadan kaldırmak için yoğun mesaisini sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından sahada oluşan olumsuzlukları gidermek amacıyla tüm birimleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle kırsal alanlar ve ulaşım ağının yoğun kullanıldığı bölgelerde yol güvenliğinin yeniden sağlanması için ekipler seferber olmuş durumda. Yağışların hayatı olumsuz etkilememesi adına yürütülen çalışmalar, gece gündüz demeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde; Afşin, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü’nde yoğun bir saha çalışması yürütülüyor. Yağışların özellikle arterlerde meydana getirdiği bozulmalar, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede gideriliyor. Ekipler, sağanak sonrası yollar üzerinde oluşan çukurlar ve zemin deformasyonlarını reglaj ve dolgu çalışmalarıyla onarırken, ulaşımı tehdit eden çamur birikintileri ile taş ve kaya parçalarını da iş makineleri yardımıyla ivedilikle temizliyor. Bu sayede hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği sağlanarak ulaşımın aksamadan sürdürülmesi hedefleniyor.

Çalışmalar yalnızca ilçe merkezleriyle sınırlı kalmıyor; kırsal mahallelere ulaşımı sağlayan bağlantı yollarında da kapsamlı temizlik ve bakım faaliyetleri yürütülüyor. Özellikle yağışlarla birlikte dar alanlara sürüklenen toprak ve molozlar temizlenerek yollar yeniden kullanıma uygun hale getiriliyor.