Asırlık el sanatlarıyla anılan Kahramanmaraş’ta, sandıkçılık geleneği geçmişten günümüze uzanan köklü bir miras olarak yaşatılmaya devam ediyor. Bir dönem çeyizlerin, hatıraların ve en kıymetli eşyaların saklandığı sandıklar, günümüzde nostaljik ve dekoratif yönüyle yeniden ilgi görmeye başladı.

Kentte faaliyet gösteren sandık ustaları, ahşabın sabır, emek ve ustalıkla işlendiğini belirterek, her sandığın adeta bir sanat eseri niteliği taşıdığını ifade ediyor. El oyması motifler, geleneksel desenler ve ince işçilikle hazırlanan sandıklar, yalnızca bir eşya değil; aynı zamanda kültürel kimliğin ve geçmişle kurulan bağın simgesi olarak kabul ediliyor.

Ustalar, modern yaşamın etkisiyle unutulmaya yüz tutan bu mesleğin, son yıllarda artan ilgi sayesinde yeniden canlandığını dile getiriyor. Özellikle el emeği ürünlere yönelen vatandaşların sandıklara gösterdiği ilgi, sandıkçılık geleneğinin gelecek nesillere aktarılması açısından umut veriyor.

Kahramanmaraş’ta sandıkçılık, geçmişin izlerini bugüne taşıyan ve kültürel mirası yaşatan en kıymetli el sanatları arasında yer almayı sürdürüyor.