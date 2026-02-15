Kahramanmaraş’ta yaşanan feci olayda 1 kişi ağır yaralandı. Kazma Bağları Kum Ocağı mevkiinde meydana gelen olayda İddiaya göre, 33 yaşındaki M.E., mesai çıkışında 46 AEF 859 plakalı aracıyla Maksutlu Mahallesi’ne gitmek üzere yola çıktı. Araçta M.E.’nin iki kardeşi ile bir komşusu da bulunuyordu.

Kum ocağı bölgesinden geçildiği sırada, alanda çalışan bir kepçenin hareketiyle yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası aniden yola yuvarlandı. Kaya, seyir halindeki aracın ön camını kırarak içeri girdi.

Kazada sürücü M.E. ağır yaralanırken, araçta bulunan İ.D. baş ve kulak bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra M.E.’yi hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan kontrollerde M.E.’nin köprücük kemiğinde kırık olduğu, ayrıca beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralı İ.D.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.