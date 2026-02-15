Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde şiddetli sağanak yağışlar büyük bir doğal afete dönüştü. Metrekareye düşen yağış miktarının 127 kilogramı bulduğu ilçede heyelanlar yaşanırken, Belediye Başkanı "can güvenliği" vurgusuyla acil durum mesajı yayımladı.



Heyelan ve Taşkınlar Hayatı Durdurdu

İki günden bu yana etkisini artırarak sürdüren yoğun yağışlar, Andırın genelinde ciddi tahribata yol açtı. İlçenin pek çok mahallesinde toprak kaymaları (heyelanlar) meydana gelirken, suyun gücüne dayanamayan menfez ve köprüler taştı. Ulaşımda yer yer aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri bölgede teyakkuza geçti.





Belediye Ekipleri Sahada: "Gece Gündüz Mesaisi"

Andırın Belediyesi, tüm birimleriyle seferberlik ilan etti. Olumsuzluklara müdahale etmek için sahada olan ekipler, özellikle riskli bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye yönetiminden yapılan açıklamada, tüm iş makinelerinin ve personelin kritik noktalara sevk edildiği belirtildi.



Başkan’dan Kritik Uyarı: "Zorunlu Olmadıkça Çıkmayın"

Vatandaşlara yönelik hayati uyarılarda bulunan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen şu ifadelerle tedbir çağrısında bulundu: "Önceliğimiz her zaman sizlerin can güvenliğidir. Dere yataklarına ve taşkın riski bulunan alanlara yaklaşmayın. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanız ve resmi uyarıları dikkate almanız büyük felaketleri önleyecektir. Bu zor süreci birlik içinde atlatacağız." Olası bir mahsur kalma veya acil ihtiyaç durumunda vatandaşların belediye birimleri ve ilgili kamu kurumlarıyla derhal iletişime geçmesi gerektiğini hatırlattı. Yağışların etkisini bir süre daha sürdürmesi beklenirken, ilçede hasar tespit çalışmalarına suyun çekilmesiyle başlanacağı öngörülüyor.