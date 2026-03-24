Servier’in katkılarıyla hayata geçirilen program, KİGEM çatısı altında sağlık dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Alanında uzman isimler Prof. Dr. Oktay Ergene ve Prof. Dr. Mustafa Araz’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, moderatörlük görevini Mert Öner üstlendi.

Bilimsel bilgi ile toplumsal bilincin buluştuğu program, katılımcılara hem öğretici hem de ilham verici anlar yaşattı.

Etkinlik boyunca tedaviye uyumun hayati önemi, kronik hastalıkların yönetiminde bireysel farkındalığın rolü ve geleceğin sağlık politikalarına yön verecek sürdürülebilir yaklaşımlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Özellikle kronik hastalıkların yönetiminde hasta bilincinin önemi vurgulanırken, sürdürülebilir sağlık yaklaşımlarının gerekliliği dikkat çekici örneklerle aktarıldı.

İnteraktif oturumlar sayesinde katılımcılar, merak ettikleri sorulara doğrudan uzmanlardan yanıt alma fırsatı buldu.

KİGEM Koordinatörü Mine Şevran, etkinliğin amacına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şöyle konuştu:

“Tedaviye uyum sadece bireyin değil, toplumun tamamının sağlığını doğrudan etkileyen kritik bir konu. Bu tür buluşmalarla hem farkındalık oluşturuyor hem de doğru bilgiye erişimi kolaylaştırıyoruz. KİGEM olarak bu misyonu sürdürmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger ise sağlık ve toplumsal bilinç arasındaki güçlü bağa dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Kadınların sağlık konusundaki bilinç düzeyi arttıkça, bu etki tüm aileye ve dolayısıyla topluma yansıyor. Bu nedenle bu tür etkinlikler sadece bir farkındalık çalışması değil, aynı zamanda geleceğe yapılan önemli bir yatırımdır” dedi.

KİGEM’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgi görürken, organizasyon hem içerik hem de etki açısından takdir topladı.