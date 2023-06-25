Liv Ullmann, Dolly De Leon, Maisie Richardson Sellers gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna son olarak Aldatmak dizisinde rol alan Aras Aydın da dahil oldu.

DÜNYACA ÜNLÜ DİZİYE TÜRK OYUNCU

Duvar'da yer alan bilgilere göre; Nicole Kidman'ın başrolde olduğu Nine Perfect Strangers dizisinin ikinci sezonuna Hulu'dan onay geldi. Yapımın yeni sezon kadrosunda Türk oyuncu Aras Aydın da yer alacak.

NINE PERFECT STRANGERS'IN KONUSU NEDİR?

Liane Moriarty'nin kitabına dayanan ilk sezonda, dokuz stresli şehir sakini daha iyi bir yaşam tarzına giden yolda ilerlemeye çalışırken şifa ve dönüşüm vaat eden butik bir sağlık ve zindelik tesisine geliyor.

ARAS AYDIN KİMDİR?

4 Ocak 1989, Eskişehir doğumlu Aras Aydın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2010 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın başrolde olduğu "Öğretmen Kemal" adlı diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Aydın, peş peşe rol aldığı dizilerle adından söz ettirdi. Aras Aydın 2022 yılında kendisi gibi oyuncu Melis Birkan ile evlendi.