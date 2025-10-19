Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, trafikte görevli polis memuruna sopayla saldıran sürücü tutuklandı.
Olay, Madalyalı Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede trafik denetimi yapan polis ekibi, kural ihlali yaptığı tespit edilen Ö.B. isimli sürücüye “dur” ihtarında bulundu. Polisin uyarılarını dikkate almayan sürücü, aracını kenara çekip elindeki sopayla polis memuruna saldırdı.
Saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yerine çağrılan takviye ekipler, saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.B., nöbetçi mahkemece “Görevli memura mukavemet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca sürücüye, işlediği çeşitli trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 20 bin lira idari para cezası uygulandı.