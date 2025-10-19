Kahramanmaraş’ta öğrencilerin duygusal farkındalığını artırmak, yaşam becerilerini güçlendirmek ve sınav kaygısıyla baş etme konusunda destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Psikolog Zeynep Sandaloğlu, Özel Beyza Koleji Boğaziçi Ortaokulu öğrencilerine yönelik “Hayata Doğru Yerden Bakmak” konulu farkındalık seminerinde gençlerle buluştu.

Emekli Müftü İsmet Karaokur Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, Boğaziçi Özel Beyza Ortaokul Müdürü Mehmet Topak, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Seminerde Sandaloğlu, öğrencilerin hem akademik hem de duygusal yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara farklı bir gözle bakmaları gerektiğini vurguladı.

“Bazen sorun hayatın kendisinde değil, onu nereden gördüğümüzde. Küçük bir bakış değişimi bile büyük bir fark yaratır.”

diyen Sandaloğlu, öğrencilere hayata daha olumlu bir pencereden bakmaları gerektiğini anlattı.

Sınav Kaygısından Özgüvene Uzanan Yolculuk

Etkinlik boyunca öğrenciler; sınav kaygısı, özgüven, arkadaşlık ilişkileri ve zorbalıkla baş etme gibi konularda interaktif etkinliklerle kendilerini ifade etme fırsatı buldu.

Sandaloğlu, gençlerin yaşadıkları zorlukların çoğu zaman başarısızlıktan değil, yanlış bakış açısından kaynaklandığını belirterek şu sözlerle farkındalık oluşturdu:

“Hayata doğru yerden bakmak, bazen sadece bir düşünce değil, bir yaşam biçimidir.”

Okul Müdürü Topak’tan Teşekkür

Program sonunda söz alan Boğaziçi Özel Beyza Ortaokulu Müdürü Mehmet Topak, konuşmacı Zeynep Sandaloğlu’na teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bugün öğrencilerimiz yalnızca bir seminer dinlemedi, aynı zamanda kendilerini tanımanın ve duygularına doğru yerden bakmanın önemini öğrendiler.

Zeynep Hanım’a öğrencilerimizin iç dünyasına dokunan bu değerli sunumu için teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinlikler, akademik başarının yanında ruhsal sağlığın da önemini gösteriyor.”

Okuldan Süreklilik Mesajı

Program sonunda öğrenciler, “hayata doğru yerden bakmanın” yalnızca bir düşünce biçimi değil, aynı zamanda bir yaşam becerisi olduğunu fark etti.

Okul yönetimi, öğrencilerin psikolojik dayanıklılığını güçlendiren farkındalık çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini açıkladı.